Hablemitoğlu cinayetinde sanık Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı

Necip Hablemitoğlu cinayetinde sanık Nuri Gökhan Bozkır, ‘tasarlayarak öldürme’ ve ‘silahlı örgüte üye olmak’ suçlarından tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan ve Ankara Adliyesine getirilen Necip Hablemitoğlu cinayetinde sanık Nuri Gökhan Bozkır, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yakalanarak Ukrayna’dan Türkiye’ye getirilen Nuri Gökhan Bozkır, TEM şubedeki gözaltı işlemlerinin ardından savcılık huzuruna çıkarılması için adliyeye sevk edildi. Adliyede önce savcıya ifade veren Bozkır, daha sonra savcılık tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. Hakim, Bozkır’ı ‘tasarlayarak öldürme’ ve ‘silahlı örgüte üye olmak’ suçlarından tutuklayarak cezaevine gönderdi.