Hablemitoğlu cinayeti sanıklarının yargılanmasına başlandı

Ankara’da Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun öldürülmesiyle ilişkin aralarında FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen ile emekli Albay Levent Göktaş’ın da bulunduğu 10 sanığın yargılanmasına başlandı.

Ankara 28’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanıkların yargılanmasına başlanıldı. Duruşmada sanıklar hazır bulundu. Necip Hablemitoğlu’nun eşi Şengül ve kızı Tuğba Hablemitoğlu da duruşmaya katıldı. Savcılık tarafından FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen, örgüt yöneticilerinden Mustafa Özcan, Aydın Köstem, eski istihbaratçı Enver Altaylı, emekli Albay Levent Göktaş, emekli Yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, emekli Binbaşı Fikret Emek hakkında ağırlaştırılmış müebbet, eski Yüzbaşı Nuri Bozkır ile FETÖ firarisi Serhat Ilıcak hakkında 20 yıla kadar ve Mehmet Narin hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

“Avukatlarım da anlamadığı için bana suçumu anlatamadılar”

’Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’ (SEGBİS) ile bağlanan tutuklu sanık Enver Altaylı, "İddianameyi defalarca okudum ancak anlayamıyorum. Avukatlarım da anlamadığı için bana suçumu anlatamadılar. İddianamede suç açıkça yazılmalıdır. Azmettirici olduğum iddia ediliyorsa bu azmettirmenin nerede yapıldığı, ne zaman yapıldığı, hangi delillerle ortaya konduğu belirtilmelidir. İddianameye bakınca ben suçumu anlayamıyorum. Azmettirdiğim bu kişileri hangi fiille azmettirmişim? Azmettirme fillerini ne zaman hayata geçirmişim, bu deliller nerede?” dedi.

Eski Yüzbaşı Nuri Bozkır’ın avukatı ise, müvekkilinin Ukrayna’dan Türkiye’ye usulsüz bir şekilde iade edildiğini söyledi. Avukat, "Müvekkilim Ukrayna’da hala yargılanıyor. Bir sonuca varılmadan burada bir yargılama yapılamaz. Yargılama bizim için son bulmalı. Bu nedenle savunma şu an alınmamalıdır" ifadelerine yer verdi.

Olayın Geçmişi

Ankara’da evinin önünde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 18 Aralık 2002’de öldürülen akademisyen Necip Hablemitoğlu’nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, 27 Ocak 2022’de MİT tarafından Ukrayna’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Bozkır, 8 Şubat’ta ’örgüt üyeliği’ ve ’tasarlayarak öldürme’ suçlarından tutuklandı. Bozkır ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle 6 kişi, 3 Şubat 2022’de gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si tutuklandı, 4’ü serbest bırakıldı. Soruşturma çerçevesinde yapılan ikinci dalga operasyonda emekli Binbaşı Fikret Emek, emekli Yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, emekli Astsubay Kamil Metin, Bülent Kutsal, Altan Bora, Memiş Aytekin, Osman Tuncer ve Tan Dervişoğlu gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 4’ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Hakkında yakalama kararı çıkartılan emekli Albay Levent Göktaş da Bulgaristan’da yakalanmasının ardından Türkiye’ye iade edildi. Soruşturmada son olarak ’FETÖ/PDY üyeliği’ ve ’casusluk’ suçundan 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan eski istihbaratçı Enver Altaylı tutuklandı.

Diğer sanık avukatlarının da beyanda bulunması ardından duruşmaya ara verildi.