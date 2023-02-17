Hablemitoğlu cinayeti davasında sanıklar savunmaya vermeye başladı

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin, firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen ile emekli albay Levent Göktaş’ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davada, cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen eski istihbaratçı Enver Altaylı savunma vermeye başladı.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Nuri Gökhan Bozkır, eski istihbaratçı Enver Altaylı, Aydın Köstem ve tutuksuz sanık Mehmet Narin katıldı. Hablemitoğlu’nun eşi Şengül Hablemitoğlu ve kızları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada, cinayetin azmettiricisi olduğunu iddia edilen eski istihbaratçı Enver Altaylı savunmasına başladı.

Sanık Altaylı, 79 yaşında yorgun ve hasta olduğunu belirterek, haksız ve hukuksuz şekilde bu dosyada tutuklu yargılandığını savunurken, "İddianameye bakıldığında, ne zaman, nerede Levent Göktaş’ı azmettirdiğim anlaşılmıyor. Levent Göktaş ve Aydın Köstem’i nerede ne zaman hangi fiilim ile azmettirmişim belli değil. Hablemitoğlu cinayeti ile ilgili zerre bir bilgim ve katkım yoktur. Eğer varsa Allah’ın laneti benim ailemin ve çocuklarımın, torunlarımın üzerine olsun. Bu bir iftiradır" ifadelerini kullandı.

Altaylı, savunmasına şöyle devam etti:

"Siyasi malzeme olarak bu davaya dahil edildim. Bu metne ’iddianame’ demek doğru değildir. Savcının hayal gücünü test ettiği bir metindir. Hablemitoğlu’nun katledilmesine ilişkin hiçbir bilgim yoktur. Halil Şıvgın, 2016’da benimle ilgili birtakım beyanlarda bulunmuştur. O dönem Almanya’daydım. Frankfurt’tan gelip ifade verdim. Bu meselelerle ilgili donanımlı biri olduğumu anladığı için benimle 2,5 saat konuştu, notlar aldı. Gelmeyebilirdim. Alman vatandaşıyım, dünyanın her tarafında dostlarım var, onların yanına gidebilirdim."

Uzun yıllar Türk istihbarat birimleri içerisinde görev aldığını aktaran Altaylı, Çin ve Rus istihbarat teşkilatlarının Türkiye ve Orta Asya’daki Türk cumhuriyetleri üzerine çalışma yöntemlerini anlattı. Altaylı, Çin ve Rusya’nın Türkiye’nin Orta Asya Türk cumhuriyetleri üzerindeki etkisini kırmak için yıllarca istihbarat faaliyetinde bulunduğunu, kendisinin de bu durumu deşifre ettiği için hedef olduğunu söylerken, duruşmaya ara verildi. Aranın ardından Altaylı’nın savunmasına devam edilecek.