Haber sitesinde Türkiye aleyhinde propaganda yapan DEAŞ’lı yakalandı

DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve editörlük yaptığı iki farklı haber sitesinde Türkiye aleyhine propaganda faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen H.Ç. isimli şüpheli Gaziantep’te yakalandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyon neticesinde, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve editörlük yaptığı iki farklı haber sitesinde Türkiye aleyhine propaganda faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen H.Ç. isimli şüpheli yakalandı.

Yakalanan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.