Haber alınamayan yaşlı kadın yerde yatarken bulundu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde uzun süre haber alınamayan yaşlı kadını itfaiye ekipleri çelik kapıyı kırarak kurtardı.

Olay, saat akşam saatlerinde Kocaeli’nin İzmit İlçesinde Cedit Mahallesine bağlı Büyük Yılmaz Sokak’ta meydana geldi. 82 yaşındaki Z.B.’den bir süre haber alamayan yakınları 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu evin çelik kapısı açıldı. Ekipler yaşlı kadını banyoda yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Yaşlı kadına sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılarak Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

(HEU-ALI-