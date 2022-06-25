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Haber alınamayan şahıslar araçları ile çamura saplanmış halde bulundu

DÜZCE(İHA) – Düzce’de haber alınamayan iki şahıs, araçları ile çamura saplanmış halde jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Asayiş 25.06.2022, 13:41
Haber alınamayan şahıslar araçları ile çamura saplanmış halde bulundu

DÜZCE(İHA) – Düzce’de haber alınamayan iki şahıs, araçları ile çamura saplanmış halde jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Gölyaka ilçesi Güzeldere Köyü Balıklı Yaylası istikametinde bir araç ile seyir halinde olan M.O. ve A.Ö.’den haber alınamadığı ihbarı yapıldı. Bunun üzerine harekete geçen Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan arama çalışmasında, gece saat 03.00 sıralarında Dereyaylası mevkiinde şahısların kontrolündeki aracı çamura saplanmış halde bulundu.

Sağlık durumları iyi olan şahıslar jandarma tarafından kurtarıldı.

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