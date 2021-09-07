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Haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

İzmir’in Konak ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen şahıs, evinde ölü bulundu.

Asayiş 07.09.2021, 19:55
Haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

İzmir’in Konak ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen şahıs, evinde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, olay saat 18.00 sıralarında Güney Mahallesi 2201. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, yalnız yaşadığı öğrenilen Bülent Can’dan (41) haber alamayan ablası eve gitti. Can’ın kapıyı açmaması üzerine durum polise bildirilirken, olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla eve girdi. Bülent Can’ın evde hareketsiz şekilde bulunması üzerine olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Bülent Can’ın hayatını kaybettiği belirlendi.


Bülent Can’ın uyuşturucu bağımlısı olduğu ve ölmeden kısa bir süre önce de uyuşturucu madde kullandığı öne sürüldü. Olay Yeri İnceleme ekipleri evde çalışma yaparken, Can’ın cansız bedeni savcının incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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