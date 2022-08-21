banner528

banner549

banner547

Son Dakika
227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi
227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi
Flamingolar İzmirlileri büyülüyor
Flamingolar İzmirlileri büyülüyor
Pazarda patates satarak kazandığı 300 bin TL’lik altınlarını çaldılar
Pazarda patates satarak kazandığı 300 bin TL’lik altınlarını çaldılar
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kuşların yuvası oldu
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kuşların yuvası oldu

Haber alınamayan adam evinde uyurken bulundu

Elazığ’da iş arkadaşlarının haber alamadığı kişi için ekipler seferber olurken, şahsın evinde uyuya kaldığı ortaya çıktı.

Asayiş 21.08.2022, 12:48
Haber alınamayan adam evinde uyurken bulundu

Elazığ’da iş arkadaşlarının haber alamadığı kişi için ekipler seferber olurken, şahsın evinde uyuya kaldığı ortaya çıktı.

Olay, Abdullahpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işe gelmeyen İ.K.’ya (37) ulaşamayan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı defalarca çaldı fakat açan olmadı. Bunun üzerine ekipler şahsın eşine ulaştı. Köyden gelen eşi kapıyı açtığında kocasının uyuduğunu gördü. Şahsın durumunun iyi olması üzerine ekipler adresten ayrıldı.

Yorumlar (0)
30°
parçalı az bulutlu