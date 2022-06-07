Haber alamadığı arkadaşını otel odasında ölü buldu

ZONGULDAK (İHA) – Sakarya’dan Zonguldak’ın Alaplı ilçesine hırdavat malzemesi satmaya gelen Bedrullah Bozoğlu, kaldığı otel odasında arkadaşı tarafından ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, olay, Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yaşandı. Sakarya’da hırdavat toptancılığı yapan Bedrullah Bozoğlu (40), hırdavat malzemesi satmak için Alaplı’ya geldi. Bozoğlu burada bir otel odası kiraladı. Ertesi gün Bedirhan Bozoğlu’nu tanıyan bir esnaf kendisinden haber alamayınca kaldığı otele gitti. Otel görevlisi ile birlikte odaya giren arkadaşı, Bozoğlu’nu yatakta hareketsiz yatar vaziyette buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği tespit edilen Bozoğlu’nun cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Bozoğlu’nun kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.