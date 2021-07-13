Habaş tankerindeki patlama yeniden soruşturulacak

Kocaeli’de 2017 yılında LPG tankerinde çıkan yangın sebebi ile bir kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili görülen davada sanık ve avukatların isteği üzerine mahkeme başkanı yeniden bilirkişi raporunun hazırlanmasına karar verdi.

Yangın, Kocaeli’nin Körfez ilçesi İzmit Körfezi Tütünçiftlik açıklarında 29 Nisan 2017 yılında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Habaş’a ait LPG tankeri, tanklarda bulunan LPG yükünü tesislerdeki platforma boşaltmaya başladı. Boşaltma işleminden sonra "Serdar 2" adlı gemilere gıda ürünleri ve personeli taşıyan tekne de boş durumdaki tankere yanaştı. Bu sırada teknede çıkan yangın gemiye sıçradı. Gemide bulunan bir tanker alev aldı. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti, Donanma Komutanlığı, Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi yangını söndürmek için harekete geçti. Büyük uğraşlar sonucu yangın söndürülürken, yangından etkilenen 9 kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. 1 kişide suda boğularak hayatını kaybetti.

"Bilirkişiler, Habaş yetkilileri hakkında kusur raporu vermemişlerdir"

Davanın 14. celsesi, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam etti. Duruşmaya taraf avukatları, tutuksuz sanık Suat İspirli katılırken, diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı. Olayın mağduru olduğunu söyleyen Serdar 2 teknesinin kaptanı sanık Suat İspirli, "Yüzde 65 yanığım olmuştur. İki yıl tedavi gördüm ve sağlığım gitti. Olayın sorumlusu Habaş’tır ancak bilirkişiler, Habaş yetkilileri hakkında kusur raporu vermemişlerdir. Soruşturma aşamasında da deliller karartılmıştır. İstanbul’dan alınan rapor gerçeği yansıtmamaktadır, yerel bilirkişiler seçilerek yeniden rapor aldırılmasını talep ediyorum" dedi.

Yeniden bilirkişi raporu hazırlanacak

Mahkeme heyeti, meydana gelen kazada sanıklar, müştekiler, maktuller, şirket ve şirket yetkililerinin kusur durumlarının ayrı ayrı tespitinin yapılması için yeniden bilirkişi raporunun hazırlanmasının kararını verdi.