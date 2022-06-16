Güvercinleri çaldılar, suçu tilkiye attılar

İlginç hırsızlık olayı Meraküm Mahallesi’nde meydana geldi. Cins taklacı güvercin besleyen Mikail Ecer, güvercinlerini yemlemek için kulübeye gittiğinde 50’ye yakın güvercini arasından maddi değerleri 20 bin TL olan 4 çift taklacı güvercininin çalındığını fark etti. Kapının kırıldığını ve 4 çift güvercinin yerinde olmadığını fark eden Ecer, durumu polise bildirdi. Konuyla ilgili inceleme başlatılırken, Ecer güvercinlerle birlikte yumurtaların da çalındığını, hırsızların olaya sansar veya tilki süsü vermek için çevreye güvercin tüyleri saçtıklarını dile getirdi. Ecer, kuşlarını bulup geri getirene bir çift iyi cins güvercin hediye edeceğini söyledi.

“En yüksek cezayı almalarını istiyorum”

Taklacı güvercinleri çalınan Mikail Ecer, hırsızların yakalanıp en yüksek cezayı almalarını istediğini söyleyerek, “Toplamda 45-50 adet kuşa bakıyordum, bunlardan 8 tane taklacı güvercinim çalındı. İstanbul’dan gidip getirmiştim, çifti 5’er bin lira değerindeydi. Sabah geldiğimde kapının menteşelerden sökülüp kenara atıldığını gördüm. İçeriye girip kuşları almışlar, yumurtalarına kadar götürmüşler. Sürekli kuşlarımla iç içeyim. Onları çocuğum yok ama çocuklarımmış gibi seviyordum. Söz veriyorum bulana bir çift kuş hediye edeceğim. Karakolu arayıp şikayette bulundum, bulunurlarsa en yüksek cezayı almalarını istiyorum. Bugün benim kuşumu çalan yarın başkalarının kuşunu çalacak. Kümese girip tüylerini yolmuşlar, sansar ya da tilki yedi görüntüsü vermişler. Yalnız sansar sadece kanını emer, kuşları bırakır. Tilki de hepsini yer ama komple tüy ve kan olur. Kuşları çalıp götürmüşler” şeklinde konuştu.