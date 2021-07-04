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Güvercin yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdü

Hatay’ın Payas ilçesinde bir kişi, güvercin yüzünden tartıştığı komşusunu silahla vurarak öldürdü.

Asayiş 04.07.2021, 16:52
Güvercin yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdü

Hatay’ın Payas ilçesinde bir kişi, güvercin yüzünden tartıştığı komşusunu silahla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi’nde iki komşu arasında güvercin meselesi yüzünden çıkan tartışmada Murat Demirkıran (43) komşusu tarafından silahla başından vuruldu. Haber verilmesi üzerine olayın yaşandığı yere 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Demirkıran, kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından İskenderun ilçesinde bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Demirkıran, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi S.Ö. (34) gözaltına alındı.
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