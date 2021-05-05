Güvercin kulübesinde uyuşturucuyla yakalandı, 27 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı

Samsun’da jandarma ekipleri tarafından güvencin kulübesinde uyuşturucuyla yakalanan şahsın hakkında 27 yıl 8 ay 2 gün hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kavacık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde güvercin kulübesinden uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi alınması üzerine bahse konu kümes fiziki takibe alındı ve operasyon düzenledi. Kulübede 3 kişi uyuşturucu maddelerle yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2’si mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 39 yaşındaki M.D. ise mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı. M.D.’nin Rize Cezaevinden firar ettiği ortaya çıkınca Samsun Adliyesindeki infaz Hakimliğine sevk edildi. Burada yapılan işlemler sırasında hakkında “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve hırsızlık” suçlarından toplam 27 yıl 8 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. Bu suçlardan da tutuklanan M.D., Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.