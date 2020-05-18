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Güvercin hırsızları kameralara yakalandı

GAZİANTEP’TE GÜVERCİN ÇALAN 2 ŞÜPHELİ GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI.

Güvercin hırsızları kameralara yakalandı

GAZİANTEP’TE GÜVERCİN ÇALAN 2 ŞÜPHELİ GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 16:19
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Güvercin hırsızları kameralara yakalandı

Gaziantep’te güvercin çalan 2 şüpheli, güvenlik kamerasına yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Şehitkamil ilçesine bağlı Mücahitler Mahallesi’nde bir evin alt kısmında bulunan güvercinleri gözüne kestiren iki hırsız, gece saatlerinde güvercinlerin bulunduğu evin sokağına geldi. Bir süre sokakta gezinen iki hırsız daha sonra güvercinlerin bulunduğu odanın asma kilidini demir kesme makasıyla kesti. İçeri giren hırsızlar güvercinleri çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğünün yaptığı çalışma sonucu iki hırsızdan biri yakalanarak çıkartıldığı adli makamlarca tutuklandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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