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Güvenliksiz okul yolculuğu cep telefonu kamerasında

Ankara’da okula giden bir öğrencinin seyir halinde olan traktör römorkundaki güvenliksiz yolculuğu bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Asayiş 03.06.2022, 10:35
Güvenliksiz okul yolculuğu cep telefonu kamerasında

Ankara’da okula giden bir öğrencinin seyir halinde olan traktör römorkundaki güvenliksiz yolculuğu bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ankara’nın Altındağ ilçesi Hacı Bayram Veli Caddesi üzerinde seyir halindeki traktörün römorkunda güvenliksiz yolculuk yapan öğrenci bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde sırt çantasıyla okula giden öğrencinin ayakta yolculuk yapması, römorkun kapağınınsa açık olması dikkatlerden kaçmadı. Şoför ise çocuğun römorka tutunarak yolculuk yapmasını aldırmadan traktörü sürmeye devam etti.

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