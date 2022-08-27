Güvenlik önlemi almadan çatıya çıktı, canını hiçe saydı

Kırıkkale’de hiçbir güvenlik önlemi olmadan 5 katlı binanın çatısında çalışan bir işçi, yürekleri ağza getirdi.

Kırıkkale’de cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, vatandaşların yüreğini ağzına getirdi. Yavuz Selim Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın çatısında onarım yapan bir işçinin hiç bir güvenlik önlemi almadı görüldü. Metrelerce yüksekte canını hiçe sayan işçi, zaman zaman çatının ucuna kadar gelerek çalışmasını sürdürdü. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına alındı.