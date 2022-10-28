Güvenlik önlemi almadan anten tamiri yapan şahıslar böyle görüntülendi

Eskişehir’de bir binanın çatısında güvenlik önlemi almadan anten tamiri yapan iki kişi yürekleri ağza getirdi.

Odunpazarı ilçesinde anten tamiri yapmak için bir binanın çatısına çıkan şahısların hiçbir güvenlik önlemi almaması korkuttu. Çatıdaki şahıslardan biri rahat tavırlar ile kiremitlerin üzerinde gezdikçe yoldan geçenler korku dolu gözlerle izledi. Diğer şahıs ise uzun süre anten tamir işlemine devam etti. Şahıslar tehlikeyi umursamadan kiremitlerin üzerinde dolaştıkça yürekler ağza geldi.