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Güvenlik güçlerinin tam kapanma denetimi

Korona virüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan saat 19.00’da başlayan 17 günlük tam kapanma 6’ıncı gününde de Diyarbakır’da cadde ve sokaklardaki sessizlik sürerken, polis denetimlerinin sürdüğü görüldü.

Asayiş 05.05.2021, 14:41
Güvenlik güçlerinin tam kapanma denetimi

Korona virüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan saat 19.00’da başlayan 17 günlük tam kapanma 6’ıncı gününde de Diyarbakır’da cadde ve sokaklardaki sessizlik sürerken, polis denetimlerinin sürdüğü görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma ülke genelinde olduğu gibi Diyarbakır’da da 29 Nisan saat 19.00 itibariyle başladı. 17 günlük tam kapanma 6’ncı gününde de kent genelinde trafiğin en yoğun olduğu cadde ve sokakların, kısıtlamadan muaf olanların dışında boş kaldığı görüldü. Polis ekipleri ise şehir giriş ve çıkışlarında oluşturdukları kontrol noktaları ile trafiğe çıkan vatandaşları denetleyip kısıtlamayı ihlal edenlere ceza kesti.
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