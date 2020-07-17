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Güvenlik görevlisinin cüzdanını gasp eden şahıs tutuklandı
U.D. MAHMECE TUTUKLANANARAK SAMSUN T TİPİ KAPALI CEZAEVİ'NE GÖNDERİLDİ.
Asayiş 17.07.2020, 18:33
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Samsun’da bir özel güvenlik görevlisini darp ederek cüzdanını gasp ettiği iddia edilen şahıs, mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel güvenlik görevlisi E.G.’yi darp ederek cüzdanını gasp eden kimliği belirsiz bir kişi kaçtı. Hastaneye kaldırılan E.G. polise şikayette bulundu.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri gasp olayının şüphelisinin bir başka kavgada bıçakla yaralanan U.D. olduğunu tespit etti. Polis tarafından gözaltına alınan U.D. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren U.D. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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