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Güvenlik görevlisini öldüren şüpheliler tutuklandı
Esenyurt Devlet Hastanesi’nde güvenlik görevlisini bıçaklayarak öldüren şüpheliler tutuklandı.
Asayiş 15.09.2022, 20:26
Esenyurt Devlet Hastanesi’nde güvenlik görevlisini bıçaklayarak öldüren şüpheliler tutuklandı.
Esenyurt Devlet Hastanesi’nde dün saat 18.45 sıralarında motosiklet kazası yapan Mazlum B., Çetin K. isimli kişiler burada taşkınlık çıkartmıştı. Müdahale eden Tuğrul Okudan isimli güvenlik görevlisi yaşanan arbedede kalbinden bıçaklanmış ve yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından şüpheliler gözaltına alınmıştı. Bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
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