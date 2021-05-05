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Güven Timleri tarafından uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun’da Güven Timleri tarafından uyuşturucu madde ile yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş 05.05.2021, 15:54
Güven Timleri tarafından uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun’da Güven Timleri tarafından uyuşturucu madde ile yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri tarafından 257,18 gram bonzai ve 1,53 gram metamfetamin maddesi ile yakalanan F.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edilen F.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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