Gürültü tartışmasında genç adama öldüresiye sopalı dayak

Olay, Alanya ilçesinde dün gece saat 02.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, açık olan market önünde bir otelde çalıştığı öğrenilen V.G., alışveriş yapan turistlere yardımcı olmaya çalıştı. Bu sırada yüksek sesli konuşmalardan rahatsız olan ve çevre binalardan birinde oturan kimliği belirsiz M.B. isimli şahıs elinde sopayla marketin önüne indi. "Saat 02.30 bu saatte ne gürültüsü sabah işe gideceğiz" diye bağıran adamı M.B'yi görevlileri sakinleştirmeye çalışırken, şahıs o sırada "ne gürültüsü" diyen gence sopayla vurmaya başladı. V.G.'nin karşılık vermesine ve çevredekilerin müdahalesine fırsat vermeden defalarca gence sopayla vuran saldırganın darbesiyle sendeleyen genç, kafasına aldığı son darbeyle yere yığıldı. Gencin yere yığılmasının ardından marketçinin üzerine yürüyen saldırgan turistlerin feryatları üzerine geri çekildi. Yaşananlar çevredeki komşular tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedilirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı genç, yoğun bakım ünitesinde tedavi altını alınırken, gözaltına alınan ve gencin kendisine küfür ettiğini ileri süren M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi bildirildi.

Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Veliddin Yenialp, görüntüleri izleyince çok üzüldüğünü ve saldırıyı kınadığını belirtti.