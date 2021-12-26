Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Necip Fazıl Ödülleri fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır"
Gürpınar’da mahsur kalan avcılar kurtarıldı
Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Gürpınar kırsalında mahsur kalan avcıları kurtardı.
Asayiş 26.12.2021, 21:25
Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Gürpınar kırsalında mahsur kalan avcıları kurtardı.
Van’da avlanmak için Gürpınar ilçesi Gölardı Mahallesi kırsalına giden 4 genç araçlarıyla arazi yoluna girince mahsur kaldı. Araçları kara saplanan avcılar kendi imkanlarıyla çıkamayınca Van Büyükşehir Belediyesinden yardım istedi. Bölgeye en yakın birim olan Edremit şantiyesine bağlı ekipler yaklaşık 3 saatlik çalışma ile avcılara ulaştı. Mahalle sakinlerinin de yardımıyla kurtarılan avcılar, Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve mahalle sakinlerine teşekkür etti.