banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Kemal Özkiraz:
Kemal Özkiraz: "Devlet Bahçeli Koltuğunu Devredebilir"
Rusya, Azerbaycan'dan domates ve elma alımını yasakladı
Rusya, Azerbaycan'dan domates ve elma alımını yasakladı
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Fransa'da helikopter düştü: 5 ölü
Fransa'da helikopter düştü: 5 ölü

Gürpınar’da 15 kilo toz esrar ele geçirildi

Van’ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 15 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Asayiş 09.12.2020, 13:33
2
Gürpınar’da 15 kilo toz esrar ele geçirildi

Van’ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 15 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 8 Aralık 2020 tarihinde Gürpınar ilçesi Öveçli Mahallesi’ne uyuşturucu madde getirileceği istihbari bilgisinin alındığı belirtildi. Açıklamada, “Bunun üzerine arazide icra edilen pusu faaliyeti neticesinde, 2 şüpheli şahıs tespit edildi. ‘Dur’ ihtarına uymayan şahısların gecenin karanlığından faydalanarak kaçması üzerine arazide yapılan aramada, 2 adet çuval içerisinde 15 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olay ile şüphelilerin tespitine yönelik adli soruşturma devam etmektedir” denildi.
banner427
Yorumlar (0)
banner422
14°
açık