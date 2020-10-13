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Güreşçi genç, sosyal medyadan ’veda’ yazısı paylaşıp kendini vurdu

GÜREŞÇİ GENÇ, SOSYAL MEDYADAN 'VEDA' YAZISI PAYLAŞIP İNTİHAR ETTİ

Asayiş 13.10.2020, 14:57 13.10.2020, 15:39
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Güreşçi genç, sosyal medyadan ’veda’ yazısı paylaşıp kendini vurdu

Samsun’da sosyal medya hesabından ’veda’ yazısı paylaşan 18 yaşındaki güreşçi, tüfekle kendini göğsünden vurarak intihar etti.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Ataköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, güreş sporcusu olduğu öğrenilen 18 yaşındaki D. Y, girdiği bunalım sonucu sosyal medya hesabında, "Ben gidiyorum. Düşenin dostu olmaz ama sizlere veda etmek istiyorum. Kendimi sorguladıkça kendimden soğudum. Yediğim yemek, içtiğim su artık hiçbirinin anlamı yok. Artık hayal kurmuyorum, içten gülmüyorum, içimde derin bir boşluk var. Kocaman gövdemin altında gerçekliği kaldıramayan ufak bir kalp taşıyorum. Bunun siyaset malzemesi olmasını istemiyorum. Sadece sizlere veda etmeden gitmek istemedim. Herkese hakkım sonuna kadar helal olsun. Sizler de bana hakkınızı helal edin, beni böyle göndermeyin. Allah’a ısmarladık" yazdıktan sonra pompalı tüfekle kendini göğsünden vurdu.

112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan D. Y, acil serviste hayatını kaybetti.

Olayda ilgili soruşturma başlatıldı.

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