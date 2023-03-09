Gürcistan’daki protestolarda gözaltı sayısı 133’e yükseldi

Gürcistan’da basın özgürlüğünü kısıtlayacağı ve sivil toplum kuruluşlarını bastıracağı gerekçesiyle tepki çeken "Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkında" yasasına karşı düzenlenen protestoların ikinci gününde 67 kişinin gözaltına alınmasının ardından toplam gözaltı sayısı 133’e yükseldi.

Gürcistan’da "Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkında" yasasına karşı düzenlenen gösteriler ikinci gününde de devam etti. Gürcistan’ın başkenti Tiflis’teki parlamento binası önünde toplanan göstericiler, binayı ateşe vermeye çalışarak, pencereleri kırdı ve bariyerlere zarar verdi. Yüzlerce gösterici “Ruslar”, ”Köleler” sloganları atarken, polis, göstericilere tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada göstericilerin yasalara uymadığı belirtilerek, “İçişleri Bakanlığı’nın uyarılarına rağmen eyleme katılanlar, yasanın ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma özgürlüğüne ilişkin koyduğu normların dışına çıktı. Kolluk kuvvetlerinin yasal gerekliliklerine uymadılar. Asayişin korunması ve barışçıl mitingin sağlanması amacıyla İçişleri Bakanlığı’nın ilgili dairesi çalışanları 8 Mart’ta Tiflis’te yasama organı yanında ve Rustaveli caddesinde seferber oldu. Protestocular, saldırgan davranışlar sergileyerek, parlamento binasına zarar vermeye çalıştı. Polis, düzeni sağlamak için güç kullanmak zorunda kaldı. 7-8 Mart tarihlerinde Parlamento çevresinde düzenlenen protesto eylemi sırasında toplam 133 kişi gözaltına alındı” denildi.

"Yabancı Etkilerin Şeffaflığı Hakkında" yasası

Gürcistan’da Halkın Gücü Partisi’nin parlamentoya sunduğu "Yabancı Etkilerin Şeffaflığı Hakkında" yasasına göre yıllık finansmanlarının yüzde 20’sinden fazlasını yurt dışından alan STK ve medya kuruluşları, her yılın Ocak ayında kendilerini "yabancı ajan" olarak kaydettirmek zorunda kalacak. Kaydı yapmayanlar 25 bin lari (182 bin TL) para cezasına çarptırılacak. Bağımsız uzmanlar, yasanın kabul edilmesi halinde Gürcistan’da basın özgürlüğünün kısıtlanacağını, sivil toplum kuruluşlarının bastırılacağını ve ülkenin Avrupa Birliği’ne katılma hedefinin sekteye uğrayabileceğini belirtiyor. Göstericiler ve göstericilere destek veren muhalefet partileri de parlamentoda ilk okumada kabul edilen yasa tasarısının, Rusya’daki "Yabancı Ajanlar Hakkında Kanun"a benzediğini ifade ediyor.

Ayrıca ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler de söz konusu yasaya tepki gösteriyor.