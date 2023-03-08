Gürcistan’da basın özgürlüğünü kısıtlayacağı ve sivil toplum kuruluşlarını bastıracağı gerekçesiyle tepki çeken "Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkında" yasasına karşı gösteriler ikinci günde de devam etti. Polis göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Gürcistan’da "Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkında" yasasına karşı gösteriler ikinci gününde devam ediyor. Başkent Tiflis’te öğleden sonra Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Rustaveli Bulvarı’nın merkezindeki yürüyüşle yeniden başlayan gösterilerde, protestocular parlamento binası önünde polisle çatıştı. Parlamento önünde toplanan binlerce kişi, ellerinde Gürcistan ve Avrupa Birliği (AB) bayrakları taşıyarak, "Rus yasalarına hayır" sloganı attı. Polis, göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Dün kabul edilen yasanın Rusya’daki yabancı ajanlar hakkındaki yasaya benzediğini savunan göstericiler, parlamentonun söz konusu yasayı iptal etmesini istedi. Başkent Tiflis’in yanı sıra Batum’da da çok sayıda kişinin sokağa çıktığı bildirildi.

Dünkü gösterilerde 66 kişi gözaltına alınmıştı

Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün parlamento binası önünde çıkan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığı duyurulmuş, protestoda 66 kişinin gözaltına alındığı ve yaklaşık 50 polisin yaralandığı ifade edilmişti.

"Yabancı Etkilerin Şeffaflığı Hakkında" yasası

Gürcistan’da Halkın Gücü Partisi’nin parlamentoya sunduğu "Yabancı Etkilerin Şeffaflığı Hakkında" yasasına göre yıllık finansmanlarının yüzde 20’sinden fazlasını yurt dışından alan STK ve medya kuruluşları, her yılın ocak ayında kendilerini "yabancı ajan" olarak kaydettirmek zorunda kalacak. Kaydı yapmayanlar 25 bin lari (182 bin TL) para cezasına çarptırılacak. Bağımsız uzmanlar, yasanın kabul edilmesi halinde Gürcistan’da basın özgürlüğünün kısıtlanacağını, sivil toplum kuruluşlarının bastırılacağını ve ülkenin Avrupa Birliği’ne katılma hedefinin sekteye uğrayabileceğini belirtiyor. Göstericiler ve göstericilere destek veren muhalefet partileri de parlamentoda ilk okumada kabul edilen yasa tasarısının, Rusya’daki "Yabancı Ajanlar Hakkında Kanun"a benzediğini ifade ediyor. Ayrıca ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler de söz konusu yasaya tepki gösteriyor.