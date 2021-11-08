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Tunus’ta protestocular ve güvenlik güçleri arasında çıkan şiddetli çatışma sonucu polis karakolu ateşe verildi
Gürcistan’da tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevine devam eden eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Gürcistan’da tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevine devam eden eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Asayiş 08.11.2021, 18:16
Gürcistan’da tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevine devam eden eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.