Gürcistan’da parlamento önündeki protestoda 66 gözaltı

Gürcistan’da basın özgürlüğünü kısıtlayacağı ve sivil toplum kuruluşlarını bastıracağı gerekçesiyle tepki çeken yeni yasaya karşı parlamento önünde gerçekleştirilen protestoda 66 kişinin gözaltına alındığı, 50’ye yakın polisin ise yaralandığı açıklandı.

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’teki parlamento binası önünde akşam saatlerinde "Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkında" yasa tasarısının onaylanmasının ardından gerçekleştirilen protestoda yaşanan şiddet olaylarının bilançosu belli oldu. Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, çıkan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığı duyurularak, "Parlamento binası önündeki protestoda 66 kişi gözaltına alındı, yaklaşık 50 polis yaralandı, bazıları ameliyat edildi. Protestocular, kanunun ifade özgürlüğü ve barışçıl gösteri için sunduğu çerçevenin dışına çıkarak şiddete başvurdu. Polis bazen güç kullanmak zorunda kaldı" ifadeleri kullanıldı. Göstericilerin binayı ateşe vermeye çalıştığı, taş attığı, camları kırdığı ve bariyerlere zarar verdiği belirtilerek, "Barışçıl bir protestoyu şiddete dönüştüren ve organize eden tüm kişilerin eylemleri, Bakanlık tarafından uygun bir yasal değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Parlamento binası yakınında toplananlar, binaya girişleri kapatmaya çalışsa da polis buna izin vermedi. Daha sonra durumu yatıştırmak için yolu açan polis, göstericilere ’dağılın’ çağrısında bulundu. Buna rağmen eyleme katılanlar polise çeşitli aletler, taşlar, yangın çıkarıcı aletler, kesici-delici maddeler fırlatıp direndi. Protestoya katılanlar, Bakanlığa ait araçları yaktı ve polis teçhizatına zarar verdi" denildi. Açıklamada, kamu düzenini yeniden sağlamak ve yasa ihlallerini önlemek için polisin söz konusu uyarıdan sonra gerektiği şekilde orantılı güç kullanmaya mecbur kaldığı vurgulandı.

"Ben sizin tarafınızdayım"

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili de Tiflis’teki protesto nedeniyle New York’taki görüşmelerini iptal ettiğini duyurdu. Dün gece saatlerinde New York’tan halka hitap eden Cumhurbaşkanı Zurabişvili, protestocuların tarafında olduğunu belirtti. Zurabişvili, "Bu akşam Rustaveli’de duranlara sesleniyorum. Şu anda New York’tayım ve arkamda Özgürlük Anıtı var. Gürcistan her zaman bu sembol için mücadele etti ve sizler de bu amaç için toplandınız. Ben sizin tarafınızdayım. Bugün siz özgür Gürcistan’ı temsil ediyorsunuz. Geleceğini Avrupa’da gören Gürcistan, bu geleceği kimsenin çalmasına izin vermeyecektir. Kimsenin tuzak kurmaya hakkı yok. Bu gelecek bizim gelecek nesillerimizindir. Moskova’nın dikte ettiği bu yasaya kimsenin ihtiyacı yok" diye konuştu.

"Yabancı Etkilerin Şeffaflığı Hakkında" yasası

Gürcistan’da Halkın Gücü Partisi’nin parlamentoya sunduğu "Yabancı Etkilerin Şeffaflığı Hakkında" yasasına göre yıllık finansmanlarının yüzde 20’sinden fazlasını yurt dışından alan STK ve medya kuruluşları, her yılın Ocak ayında kendilerini "yabancı ajan" olarak kaydettirmek zorunda kalacak. Kaydı yapmayanlar 25 bin lari (182 bin TL) para cezasına çarptırılacak. Bağımsız uzmanlar, yasanın kabul edilmesi halinde Gürcistan’da basın özgürlüğünün kısıtlanacağını, sivil toplum kuruluşlarının bastırılacağını ve ülkenin Avrupa Birliği’ne katılma hedefinin sekteye uğrayabileceğini belirtiyor. Göstericiler ve göstericilere destek veren muhalefet partileri de parlamentoda ilk okumada kabul edilen yasa tasarısının, Rusya’daki "Yabancı Ajanlar Hakkında Kanun"a benzediğini ifade ediyor.

Ayrıca ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler de söz konusu yasaya tepki gösteriyor.