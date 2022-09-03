Gürcistan’da orman yangınları sürüyor

Gürcistan’ın Samtshe-Cavaheti bölgesinin Borcomi ilçesinde yangın söndürme çalışmaları devam ederken, ülkenin Kvareli kentinde de çıkan orman yangınına 2 gündür havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Gürcistan’da orman yangınları devam ediyor. Gürcistan’ın Samtshe-Cavaheti bölgesinin Borcomi ilçesinde 19 Ağustos’ta çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken, ülkenin Kvareli kentinde de geçtiğimiz perşembe gününden bu yana orman yangını sürüyor. Yangınların çıkış nedenleri ve ne kadar alana yayıldığı henüz açıklanmazken, Başbakan İrakli Garibaşvili’nin talimatıyla yangına müdahale için ordunun bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Kvareli kentindeki orman yangınına ilişkin Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, sınır polis helikopterlerinin de yangını söndürmek için bölgeye sevk edildiği aktarıldı. Açıklamada, “Kvareli kentindeki orman yangınının söndürülmesi için çalışmalar aktif durumda. Yangının söndürme çalışmalarında İçişleri Bakanlığı’nın Acil Durumlar Servisi, Savunma Kuvvetlerinin Ulusal Muhafızları ve Ulusal Orman Ajansı çalışanları da görev alıyor. Aynı zamanda İçişleri Bakanlığı’nın Sınır Polisi Hava Kuvvetleri de çalışmalarda yer alıyor” ifadeleri kullanıldı.