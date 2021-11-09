Gürcistan’da eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili için Hükümet Binası önünde destek protestosu

Gürcistan’da protestocular, tutuklu bulunan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin sivil hastaneye nakledilmesi için başkent Tiflis’te bulunan Hükümet Binası önünde toplanarak Adalet Bakanlığına yürüdü.

Gürcistan’ın Rustavi kentinde bulunan bir hapishanede tutuklu bulunan ve 1 Ekim’den bu yana da açlık grevini sürdüren eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili geçtiğimiz günlerde rahatsızlanmasının ardından hapishaneye ait bir hastaneye kaldırılmıştı. Saakaşvili’nin hastaneye kaldırılmasının ardından destekçilerinin protesto gösterileri hız kazanmıştı. Bugün de yüzlerce Gürcistanlı, Saakaşvili’nin sivil hastaneye nakledilmesi için başkent Tiflis’te bulunan Hükümet Binası önünde toplandı. Adalet Bakanlığı’na yürüyen Saakaşvili destekçileri, eski cumhurbaşkanının sivil hastaneye sevk edilmesini istedi. Eylemlere öncelik eden partisi Birleşik Ulusal Hareket (UNM) Başkanı Nika Melia ise, kalabalığa seslenerek yarın akşam saatlerinde Parlamento Binası önünde bir kez daha toplanma çağrısında bulundu. Melia, eylemlerin farklı kentlerde de yapılarak daha geniş alanlara yayılacağını söyledi.

Öte yandan, Gürcistan Adalet Bakanlığı konuya ilişkin açıklamasında, 39 gündür açlık grevinde olan Saakaşvili’nin hastaneye sevk edildiğini tekrarlayarak, sağlık durumunun kötüleşmesini engellemeye çalışıldığı kaydedildi. Saakaşvili’nin personele saldırdığı bildirilen açıklamada, Saakaşvili’nin tıbbi desteği reddettiğini sadece kendi doktorları ile görüşmek istediği kaydedildi.

Saakaşvili’nin sivil bir hastaneye sevk edilmesini, daha sonra serbest bırakılmasını ve seçimlere yeniden dönmesini talep eden destekçileri isteklerinin karşılanmaması durumunda protesto gösterilerine devam edeceklerini ifade ediyor.