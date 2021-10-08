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Gürcistan’da çöken binadan 8 saat sonra 1 kişi kurtarıldı

Gürcistan’ın başkenti Batum’da kısmi çökme meydana gelen 5 katlı binadan yaklaşık 8 saat sonra enkaz altından 1 kişi sağ olarak çıkarıldı.

Asayiş 08.10.2021, 22:05
Gürcistan’da çöken binadan 8 saat sonra 1 kişi kurtarıldı

Gürcistan’ın başkenti Batum’da kısmi çökme meydana gelen 5 katlı binadan yaklaşık 8 saat sonra enkaz altından 1 kişi sağ olarak çıkarıldı.

Gürcistan’ın başkenti Batum’da bulunan 26 Mayıs Caddesi üzerinde yer alan binada kısmi çökme meydana gelmiş, enkaz altına en az 10 kişinin olduğunun düşünüldüğü bildirilmişti. Binada devam eden arama-kurtarma çalışmaları sonucunda yaklaşık 8 saat sonra 1 kadın enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Yetkililer, kurtarılan kadının sağlık durumunun kritik olduğunu ifade etti.

Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmezken, binanın neden çöktüğü henüz bilinmiyor. İçişleri Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, mağdurları tespit etmek için çalışmalar sürüyor.

Binanın yakınlarında bulunan bir arabada enkaz altında kalmış, araçta bulunan küçük kız çocuğu ekipler tarafından kurtarılmıştı.

Öte yandan İçişleri Bakanı Vakhtan Gomelauri yaptığı açıklamada, kurtarma ekiplerinin enkaz altındaki 2 kişi ile telefonla konuştuklarını belirtmişti.

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