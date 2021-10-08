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Gürcistan’da 5 katlı bina çöktü

Gürcistan’ın başkenti Batum’da bulunan 5 katlı bir binada kısmi çökme meydana geldi. En az 10 kişinin enkaz altında kaldığı tahmin edilirken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Asayiş 08.10.2021, 18:05
Gürcistan’da 5 katlı bina çöktü

Gürcistan’ın başkenti Batum’da bulunan 5 katlı bir binada kısmi çökme meydana geldi. En az 10 kişinin enkaz altında kaldığı tahmin edilirken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Gürcistan’ın başkenti Batum’da bulunan 26 Mayıs Caddesi üzerinde yer alan binada kısmi çökme meydana geldi. İçişleri Bakanı Vakhtan Gomelauri basına verdiği demeçte, çöken binada arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, enkaz altında en az 10 kişinin olduğunu düşündüklerini belirtti. Gomelauri, kurtarma ekiplerinin enkaz altındaki 2 kişi ile telefonla konuştuğunu ifade etti.

Binanın yakınlarında bulunan bir arabada enkaz altında kalırken, araçta bulunan küçük kız çocuğunun kurtarıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmezken, binanın neden çöktüğü henüz bilinmiyor.

İçişleri Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, mağdurları tespit etmek için çalışmalar sürüyor. Arama-kurtarma çalışmalarına komşu bölgelerden takviye ekipler geldiği aktarıldı.

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