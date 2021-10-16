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Gürcistan’a giden Azerbaycan plakalı Tır seyir halindeyken yandı

Ardahan Türkgözü sınır kapısına giden Azerbaycan plakalı tır yandı. Tır itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Asayiş 16.10.2021, 15:59
Gürcistan’a giden Azerbaycan plakalı Tır seyir halindeyken yandı

Ardahan Türkgözü sınır kapısına giden Azerbaycan plakalı tır yandı. Tır itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gürcistan’a gitmekte olan Azerbaycan plakalı fayans yüklü tır Hanak ve Damal ilçesi arasında ormanlık alanda bilinmeyen sebeple yandı. Yangına, Hanak Belediyesi ekipleri müdahale etti. Tır kullanılamaz hale gelirken yoldan geçen sürücülerde büyük panik yaşadı.

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