Gürcistan uyruklu çete liderini öldüren şahıslar tutuklandı

Trabzon’un Yomra ilçesinde önceki gün Gürcistan uyruklu ‘Rezo Tiflis’ lakaplı çete lideri Revaz Lordkipanidze’yi silahlı saldırı sonucu öldüren 2 şahıs tutuklandı.

Trabzon’un Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü mahallesinde önceki gün akşam saatlerinde bir siteye ait otoparka 61 VN 966 plakalı otomobili ile gelen Gürcistan uyruklu Revaz Lordkipanidze (65), Bulgaristan plakalı CB 7949 TC plakalı otomobilden inen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Lordkipanidze’yi öldüren şahıslar polis ekiplerinin çalışması sonucu Samsun’da yakalandı. Trabzon’a getirilen Kırgızistan uyruklu N.M. ve Gürcistan uyruklu R.M. isimli şahıslar emniyetteki sorgularının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Trabzon Adliyesi’ne sevk edildi. Şahıslar savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. 2 şahıs ’Tasarlayarak ve planlayarak adam öldürmek’ suçundan tutuklandı.