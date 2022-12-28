Gürcistan sınırında 500 çinçilla postu ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürcistan’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen bir yolcu otobüsünde 500 çinçilla postu ele geçirildi.

Türkiye’ye giriş yapmak üzere Gürcistan’dan Aktaş Gümrük Kapısı’na gelen bir yolcu otobüsü, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri çerçevesinde Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından incelemeye alındı. Aracı x-ray taramasına sevk eden ekipler, tarama öncesinde yolcu mahallini kontrol ettiği sırada yolcu koltuklarının bazılarının üzerinde görünüş ve ağırlık itibarıyla dikkat çeken yastıklar olduğunu fark etti. Şüphe uyandıran yastıkların fermuarlarının açılmasıyla yastıkların çok sayıda hayvan postuyla dolu olduğu görüldü.

500 adet çinçilla postunun değeri yaklaşık 2 milyon lira

Yastıklarda yapılan tespitin ardından x-ray taramasında farklı noktalarda şüpheli yoğunluklar gören ekipler, aracı arama hangarına aldı. Yapılan kontrolde yolcu koltuklarının yanı sıra araç sürücüsünün dinlendiği bagaj bölümünde de benzer yastıklar olduğu ve yine hayvan postuyla doldurulduğu tespit edildi. Yapılan incelemede postların değerli kürklerin yapımında kullanılan çinçilla olduğu tespit edildi. Ele geçirilen toplam 500 adet çinçilla postunun yaklaşık 2 milyon lira değerinde olduğu belirlendi. Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkati sayesinde ele geçirilen çinçilla postlarına el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülüyor.