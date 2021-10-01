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Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin gözaltına alındığını açıkladı.
Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin gözaltına alındığını açıkladı.
Asayiş 01.10.2021, 19:03
Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin gözaltına alındığını açıkladı.