Gürbulak’ta bir tırda 54 kilo sıvı uyuşturucu ele geçirildi

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı’nda gümrük muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 54 kilogram 166 gram sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOKİM personelince gerçekleştirilen risk analizinde İran’dan bisküvi yükü ile gümrük kapısına geldiği beyan edilen bir tır riskli olarak değerlendirildi. X-ray taramasına yönlendirilen aracın çekicisinin arka bölümünde bulunan sıvı tankında şüpheli yoğunluğa rastlandı. Bunun üzerine araç, detaylı inceleme yapılmak üzere arama hangarına sevk edildi. Narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada, dedektör köpeğin x-ray taramasında saptanan şüpheli bölgeye tepki verdiği gözlendi. Bunun üzerine araç çekicisinin arkasında asılı olan tank, bulunduğu yerden sökülüp kesilerek açıldı. Tankın içerisindeki yüksek yoğunluklu sıvından alınan numunenin analizinde, şüpheli maddenin sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi. Operasyonda tespiti oldukça zor bir yöntem kullanılarak Türkiye’ye sokulmak istenen toplam 54 kilo 166 gram uyuşturucu ele geçirilirken, uyuşturucunun naklinde kullanılan araca el konuldu. Yabancı uyruklu araç sürücüsü de gözaltına alındı.

Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.