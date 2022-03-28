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Gürbulak Gümrük Kapısı’nda 622 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısı’nda 622 kilogram metamferamin cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.
Asayiş 28.03.2022, 16:06
Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısı’nda 622 kilogram metamferamin cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.
Gümrük Muhafaza ekiplerince yakın zamanda 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirilen Gürbulak Gümrük Kapısı’nda bugün 622 kilogram aynı cins uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi.