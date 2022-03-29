Gürbulak Gümrük Kapısında 622 kilo metamfetamin ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda, Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen bir tırda 622 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Yakalama, ulusal olarak en büyük ikinci metamfetamin yakalaması olarak kayıtlara geçti.

Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan risk analizleri sonucunda, İran’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Gürbulak Gümrük Sahasına gelen İran uyruklu bir şahsın sürücülüğünü yaptığı tır riskli olarak belirlendi. Gümrük kapısından giriş anından itibaren aralıksız gözlem altında tutulan araç, x-ray taramasına sevk edildi. Aracın bazı bölümlerinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine tır arama hangarına alındı. Aramalar esnasında narkotik dedektör köpeklerinin özellikle aracın yakıt deposuna tepki verdiği görüldü. Açılan deponun içerisinden alınan numunenin uyuşturucu test kiti ile yapılan analizi neticesinde “metamfetamin” olduğu tespit edildi.

Ulusal çapta en büyük ikinci metamfetamin yakalaması

622 kilogram uyuşturucu maddeye ve uyuşturucu naklinde kullanılan araca el konuldu. Ayrıca araç sürücüsü gözaltına alınarak konuyla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı. Gümrük Muhafaza birimlerince Gürbulak Gümrük Kapısında 12 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen 1 ton 18 kilogram ağırlığındaki metamfetamin yakalamasının ardından, 622 kilogram ağırlığındaki bu yakalama ulusal olarak en büyük ikinci metamfetamin yakalaması olarak kayıtlara geçti.