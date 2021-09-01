Gurbetçileri taşıyan otomobil kırmızı ışıkta geçen otomobile çarptı: 3 yaralı

Zonguldak Alaplı’da gurbetçi bir ailenin içinde bulunduğu araç ile başka bir otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında, Zonguldak Alaplı Yalı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Satı D.’nin kullandığı 67 AL 960 plakalı Renault marka otomobil ile kırmızı ışıkta durmayarak yoluna devam etti. O sırada Ereğli üzerinden gelen İsmail U.yönetimindeki UN SF 1963 Alman plakalı Mercedes marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Satı D. yönetiminde otomobil koruyucu bariyerlere çarptı. Otomobilde büyük maddi hasar meydana geldi. Kazada sürücü Satı D. ile otomobil içerisinde olan Fatma U.ile Zahide U. yaralandılar.

İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 3 yaralıyı ambulanslarla Alaplı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.