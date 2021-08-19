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Güpegündüz muhtarlığın kapısını çaldılar

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, muhtarlığın demir kapısı hırsızlar tarafından çalındı.

Asayiş 19.08.2021, 12:05
Güpegündüz muhtarlığın kapısını çaldılar

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, muhtarlığın demir kapısı hırsızlar tarafından çalındı.

Şirinevler Mahallesi muhtarlığının girişinde bulunan demir kapı güpegündüz hırsızlar tarafından çalındı. Mahalle Muhtarı Yusuf Ziya Kürkçü, “Muhtarlığımızın demirden kapısını çaldılar. Mahalle halkı dikkatli olsun. Rögar kapaklarını bile çalıyorlar” dedi.

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