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Güpegündüz hırsızlık anı kamerada

GAZİANTEP’TE SABAH SAATLERİNDE KALABALIĞA ALDIRIŞ ETMEDEN PARK HALİNDEKİ OTODAN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ ÖNCE KAMERALARA SONRA POLİSLERE YAKALANDI.

Asayiş 16.09.2020, 09:51
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Güpegündüz hırsızlık anı kamerada

Gaziantep’te kalabalığa aldırış etmeden güpegündüz park halindeki otodan hırsızlık yapan şüpheli önce kameralara, sonra polislere yakalandı.

Gaziantep’te bir şahıs, sokakta park halinde duran aracın önce camını, ardından kapısı açarak kalabalığın gözleri önünde hırsızlık yaptı. Kimsenin farkına bile varmadığı hırsızlığın ardından şahıs kayıplara karıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önce çevredeki güvenlik kameralarından şüphelinin eşkalini, ardından ise kimliğini belirledi. Yapılan operasyon ile şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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