Güpegündüz elektrikli motosiklet hırsızlığı kamerada

Osmaniye’de park halindeki elektrikli motosikleti güpegündüz çalan şahıs önce kameralara daha sonra polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Zabıta Müdürlüğü karşısındaki boş alana elektrikli motosikletini park eden Adem A. 15 dakika sonra geri döndüğünde motosikletinin park yerinde olmadığını fark etti. Motosikletinin çalındığını düşünen şahıs durumu polise bildirdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bölgeye yönlendirildi. Adem A.’dan durumu öğrenen ekipler ardından park alanını gören güvenlik kamerasını inceledi.

Kamera görüntülerini izleyen ekipler elektrikli motosikleti çalan şahsın A.G. olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki takip sonucunda motosikleti 200 liraya satan şahıs kısa süreli kovalamaca sonunda kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan A.G. hakkında adli işlem başlatılırken çalınan elektrikli motosikletinde sahibine teslim edildiği öğrenildi.

Güvenlik kameralarına anbean yansıyan hırsızlık olayında şahsın park halindeki elektrikli motosikletin yanına elini kolunu sallayarak geldiği görüldü. Motosikletin yanındaki demirin üzerine oturup bir süre etrafı gözlemleyen hırsız daha sonra motosikleti park alanından çıkardı. Tekrardan motosikleti park edip üzerine oturan hırsızın etrafı son kez gözlemledikten sonra iterek götürdüğü elektrikli motosikletle beraber gözlerden kaybolduğu görüldü.