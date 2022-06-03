Son Dakika
Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: "Savaştan dolayı yaklaşık 12 milyon Ukrayna vatandaşının yaşadıkları yerleri değiştirmek zorunda kaldı"
Günün en acı karesi...2 çocuk alevlerin arasında kalarak can verdi
Kilis’te bir evde meydana gelen yangında alevlerin arasında kalan 2 çocuk yanarak ölürken 2 kişi de yaralandı. Alevler arasında kalan çocukların yandığı dehşet anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.
Asayiş 03.06.2022, 14:10
Kilis’te bir evde meydana gelen yangında alevlerin arasında kalan 2 çocuk yanarak ölürken 2 kişi de yaralandı. Alevler arasında kalan çocukların yandığı dehşet anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.
Kilis’te Çalık Camii yakınlarındaki 5 katlı binanın 3. katında bulunan bir dairenin balkonunda meydana gelen yangında alevlerin arasında kalan 2 çocuk ölürken, 2 kişi de yaralandı. Alevlerin balkonu sardığı yangında demir parmakların arasında kalan 2 çocuğun çevreden yardım istediği ve yandığı o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Alevleri görünce ekiplerden yardım isteyen vatandaşların yaşadığı korku ve panik de görüntülerde yer aldı.