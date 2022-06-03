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Günün en acı karesi...2 çocuk alevlerin arasında kalarak can verdi

Kilis’te bir evde meydana gelen yangında alevlerin arasında kalan 2 çocuk yanarak ölürken 2 kişi de yaralandı. Alevler arasında kalan çocukların yandığı dehşet anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Asayiş 03.06.2022, 14:10
Günün en acı karesi...2 çocuk alevlerin arasında kalarak can verdi

Kilis’te bir evde meydana gelen yangında alevlerin arasında kalan 2 çocuk yanarak ölürken 2 kişi de yaralandı. Alevler arasında kalan çocukların yandığı dehşet anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Kilis’te Çalık Camii yakınlarındaki 5 katlı binanın 3. katında bulunan bir dairenin balkonunda meydana gelen yangında alevlerin arasında kalan 2 çocuk ölürken, 2 kişi de yaralandı. Alevlerin balkonu sardığı yangında demir parmakların arasında kalan 2 çocuğun çevreden yardım istediği ve yandığı o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Alevleri görünce ekiplerden yardım isteyen vatandaşların yaşadığı korku ve panik de görüntülerde yer aldı.

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