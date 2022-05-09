Günübirlik evlere denetim

DÜZCE(İHA) – Düzce’de Jandarma ekipleri tarafından günübirlik kiralanan evlene yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimde arama kaydı bulunan 10 kişi ve 2 gram esrar ele geçirildi.

Düzce’de huzur ve güven uygulaması dahilinde günübirlik kiralanan evlere yönelik denetim yapıldı. Saat 10.00-21.00 saatleri arasında yapılan denetimde 2 bin 125 şahıs sorgulanırken, arama kaydı bulanan 10 şahıs yakalandı, bir kişi hakkında adli işlem yapılırken 2 gram esrar maddesi ele geçirildi.