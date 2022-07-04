Günlerdir haber alınamayan kız, dün parkta bulundu

Bursa’da, 5 gün önce evden çıktıktan sonra ortadan kaybolan ve bir daha haber alınamayan Merve Merve Bengi (16)’yi yakınları otobüs duraklarına yapıştırdıkları kayıp ilanlarıyla ararken genç kız dün parkta polis ekipleri tarafından bulundu.

Bursa’da Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi’nde yaşayan Merve Bengi 29 Haziran’da evden ayrıldı. Bengi’nin telefonuna ulaşamayan yakınları, polis ve jandarmaya haber verdi. Soruşturma başlatan ekipler, Merve Bengi’yi bulmak için çalışma başlattı. Genç kız dün polis ekiplerinin dikkatiyle oturduğu parkta bulundu.

Bengi’nin 4 gün boyunca arkadaşlarında kaldığı öğrenildi. Merve Bengi ifadesinin alınmasının ardından ailesine teslim edildi.