Güngören’de zabıtadan seyyar satıcıya ailesinin yanında tokat

Güngören’de bir seyyar satıcıya, ailesinin yanında zabıta tarafından tokat atıldı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Güngören Merkez Mahallesi Cömert Türk Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta kamyoneti ile seyyar satıcılık yapan Ali A., zabıta ekipleri tarafından durduruldu. Zabıta ekiplerinin şahsa satış yapmaması konusunda yaptığı uyarının ardından tartışma çıktı. İddiaya göre, zabıta ekibi, seyyar satıcının megafonunu kırdı. Ali A.’nın tepkisi üzerine bir zabıta, seyyar satıcıya eşi ve çocuğunun yanında tokat attı. Ali A.’nın eşi ise kavgayı ayırmaya çalıştı. Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.