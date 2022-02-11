Güngören’de tekstil atölyelerinin bulunduğu iş merkezinde yangın

Güngören’de tekstil atölyelerinin bulunduğu 5 katlı iş merkezinde yangın çıktı. Binadan çıkan dumanlar kısa sürede tüm binayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Güngören Sanayi Mahallesi Sinanpaşa Sokak’ta bulunan 5 katlı iş merkezinde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İş merkezinde bulunan boya imalathanesinde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Dumanlar tüm binayı sarınca, iş merkezinde bulunanlar tahliye edildi. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Yangın sırasında panikleyerek camdan atladığı öğrenilen bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenenler ise sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Yangının çıktığı bölgede esnaflık yapan İbrahim Özyurt, "Burası tekstil imalatı yapılan bir iş merkezi. İçeride elyaflar var. Bize anlatılan kofra patlıyor. Malzemeler alev alıyor. Yangın devam ediyor. Ben bir tane yaralı gördüm" ifadelerini kullandı.

Bir başka esnaf Ahmet Çelik ise, "Biz cuma namazını kılıyorduk. Hutbe okunurken bomba gibi bir patlama sesi duyduk. Peşinden bir daha patladı. İçeride 10-15 kişiye yakın insanlar vardı. İnsanların çoğu namaza gitmiştik. İtfaiyeci arkadaşlar içeridekileri çıkardılar. İçeride elyaflar, kimyasal malzemeler var" şeklinde konuştu.

İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.