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Güngören’de sahte cinsel içerikli ürün deposuna baskın

Güngören’de cinsel içerikli sahte ürünlerin yer aldığı depo ve imalathaneye düzenlenen baskında, piyasa değeri 4 milyon TL’yi bulan sahte jel ve ürün ele geçirilirken, baskında 1 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 17.08.2022, 16:07
Güngören’de sahte cinsel içerikli ürün deposuna baskın

Güngören’de cinsel içerikli sahte ürünlerin yer aldığı depo ve imalathaneye düzenlenen baskında, piyasa değeri 4 milyon TL’yi bulan sahte jel ve ürün ele geçirilirken, baskında 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Güngören’de cinsel içerikli sahte ürün üretildiği ihbarı aldı. Bunun üzerine ekipler cinsel içerikli sahte ürün üreten imalathane ve depoya baskın düzenledi. Baskında piyasa değeri 4 milyon TL olan yüzbinlerce sahte jel ve macun yakalandı.

Operasyonda bir kişi gözaltına alınırken, sahte ürünlerin yurt içi ve yurtdışına satışının yapılacağı tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın izni olmayan ve halk sağlığını tehdit eden sahte ürünlerin içinde bulunan bir maddenin kalp rahatsızlığı ve kronik sorunlara neden olduğu öğrenildi.

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